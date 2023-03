"Câmara de Lobos é exemplo do sucesso das políticas activas de Juventude", diz PSD

O Grupo Parlamentar do PSD afirma que as políticas de juventude têm merecido uma preocupação constante nos programas do Governo Regional, quer através da construção de infraestruturas, quer na dinamização de projectos.

Numa visita às obras do Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos, no âmbito das Jornadas Locais que estão a ser promovidas no concelho, a deputada Sónia Silva, realçou que tem existido um intenso trabalho, por um lado, na implementação de inúmeros projectos e programas que visam envolver os jovens, contribuindo para o seu crescimento e desenvolvimento em várias vertentes, sociais, culturais e desportivas, e, por outro, no investimento em recursos físicos que permitam o desenvolvimento dessas valências.

A deputada realçou que o investimento que tem sido proporcionado à juventude é demonstrativo da importância que esta franja da sociedade tem para os nossos governantes, ressalvando que este trabalho tem sido realizado em parceria com as forças vivas da sociedade, autarquias, clubes, associações desportivas e culturais, possibilitando um desenvolvimento estruturado e descentralizado, com o objectivo de chegar a mais jovens e de todos os concelhos da nossa Região.

O Pavilhão do Estreito é, de acordo com Sónia Silva, um desses exemplos, onde se pretende fomentar a prática desportiva num dos concelhos mais jovens da Região, com uma pratica desportiva muito intensa, levada a cabo pelos muitos clubes que desenvolvem a prática desportiva no concelho de Câmara de Lobos.

Segundo a deputada, este esforço em criar infraestruturas desportivas, assim como o apoio que, em muitos casos, é dado às associações para que possam ter os seus espaços e desempenhar a sua missão, tem servido de incentivo ao associativismo juvenil, sendo, hoje, a Madeira um exemplo nesta matéria.

“Podemos constatar que temos uma Juventude ativa, dinâmica e participativa”, rematou