Requalificação das estruturas e aumento da estadia média são prioridades assumidas pelo PSD em Santana

"Ainda que tendo uma oferta com grande potencial, tanto do ponto de vista da sua natureza e de todas as actividades que nela são possíveis de praticar, quanto ao nível da sua tradição e, mais recentemente, graças aos investimentos levados a cabo pelo Governo Regional, em matéria de acessibilidades e proximidade a outras localidades, o concelho de Santana apresenta, actualmente, algumas lacunas por ultrapassar, designadamente no que toca à reabilitação e requalificação das suas infra-estruturas e de uma imagem de qualidade que importa reforçar para o futuro".

Esta foi uma das conclusões avançadas, esta semana, durante um encontro de trabalho promovido pelo PSD junto dos empresários daquele concelho nortenho, no âmbito da iniciativa 'Compromisso 2030', na área do Turismo.

Os social-democratas salientaram também a "importância de se garantirem maiores condições de atractividade e fixação dos turistas num concelho em que, na maioria dos casos, é visto como um 'concelho de passagem'”.

Outras das ideias avançadas, na sequência desta reunião de trabalho, foi a promoção de uma "coordenação mais assertiva e colaborante com todas as estruturas locais nesta área, tendo em vista o desenvolvimento futuro deste sector e a captação e agilização de mais investimentos para Santana, por oposição à burocracia que os presentes apontaram à Câmara Municipal", criticou o PSD.

"A maior atenção à sinalética associada ao Turismo, com vista à divulgação dos seus principais atractivos locais – nomeadamente dos trilhos, percursos e levadas – assim como o reforço da formação para o turismo quer junto dos jovens, quer junto dos profissionais que já trabalham no sector", foram outras das preocupações deixadas nesta sessão.

“Neste encontro, tornou-se evidente a necessidade de valorizar, para o futuro, a oferta existente neste concelho e de reforçar a sua atratividade aos olhos de quem o visita, num trabalho que exige coordenação e articulação e que, mais do que tudo, deve ser projetado para aumentar a estada média turística, com benefícios diretos para a economia local e para a população que aqui vive”, rematou o coordenador do 'Compromisso 2030' para a área do Turismo, Roland Bachmeier.