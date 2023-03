“Ou vai a bem ou vai mal”

“Ou vai a bem ou vai a mal”. Miguel Albuquerque falou ‘grosso’ contra a intenção de o Governo da República aplicar medidas restritivas ao investimento no sector do Alojamento Local (AL),reiterando o discurso antagónico às reformas que António Costa pretende avançar com sobretaxas no AL

“Não vamos aplicar nada que possa restringir investimento ou riqueza”, afiançou depois de visitar uma unidade de turismo rural, curiosamente num concelho cuja presidente foi eleita pelo Partido Socialista.

E podem? À pergunta o chefe do Executivo madeirense disse que sim e acentuou o ‘braço-de-ferro’ o que faz antever mais um contencioso entre a Quinta Vigia e São Bento. O governante entende que o novo pacote de medidas vem prejudicar os empresários com negócios no sector que boa conta tem dado na Região só porque se “deve a complexos ideológicos idiotas”, classificou.

A Casa da Luz foi um investimento superior a 1 milhão de euros e tem 12 camas, beneficiando de apoios da Adrama, o que permitiu segundo a promotora arrancar com o projecto.