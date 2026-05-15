Associação Diáspora no Mundo leva Palestra 'Interculturas' ao Porto Santo

A ADNM - Associação Diáspora no Mundo apresenta esta terça-feira, dia 19, às 12 horas, a palestra 'Interculturas' na Escola Nossa Senhora da Conceição - Externato Irmã Lília Nóbrega, no Porto Santo. A iniciativa, que assinala o Mês da Diversidade Cultural, tem vindo a percorrer a Região sensibilizando escolas e comunidades para o diálogo intercultural e a valorização das migrações.

Apresentadas pelos artistas internacionais Sandra&Ricardo, as sessões reúnem testemunhos de resiliência e superação. Na mais recente edição, em destaque esteve Arnaldo Jr., madeirense emigrado em França e posteriormente na Venezuela, cujo relato emocionou o público ao recordar o regresso à Madeira após a tragédia de Vargas, em 1999. Participaram ainda Carlos Fernandes, advogado venezuelano filho de madeirenses e deputado do PSD-M na ALM, e Dainlin Toussaint, professora de dança e teatro que viveu seis anos no Porto Santo.

Para Lúcia Gomes, presidente da ADNM, "a diversidade cultural deve ser vista como uma riqueza colectiva. Estas histórias ajudam-nos a compreender melhor o outro, a respeitar diferentes percursos de vida e a reconhecer o contributo dos estrangeiros e emigrantes no desenvolvimento da nossa sociedade".

A iniciativa continuará a percorrer vários pontos da Região após as sessões já realizadas em São Vicente, Câmara de Lobos e Caniço.