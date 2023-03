PSD destaca intervenção social comunitária das instituições locais

O Grupo Parlamentar do PSD realçou, no âmbito das Jornadas Locais, em Câmara de Lobos, o papel fundamental desenvolvido pelas instituições locais, que abarca diferentes valências e vai ao encontro das necessidades das comunidades onde se inserem.

“A instituições desempenham uma missão essencial, em complementaridade ao trabalho que é desenvolvido pelo Governo Regional e pelas autarquias”, afirmou a deputada Sónia Silva.

Nestas Jornadas, o Grupo Parlamentar visitou um conjunto de instituições e associações que asseguram importantes respostas sociais no concelho às várias faixas etárias e ao nível de diferentes necessidades, designadamente ao Centro de São José, à Associação Refúgio da Freira, ao Centro de Dia do Curral das Freiras e à ACRE - Associação Cultural e Recreativa do Estreito.

Sónia Silva salientou que as respostas sociais são diversificadas e têm por objetivo prestar um conjunto de serviços com vista à satisfação das necessidades dos utentes, sobretudo às pessoas mais idosas, com o fornecimento de refeições e a administração de medicação, além da promoção do convívio, de atividades lúdicas, da manutenção da autonomia e da qualidade de vida, tendo por finalidade evitar o isolamento social. Mas também na inclusão social, em especial das pessoas com deficiência ou com algum tipo de necessidade especial, por exemplo com a participação nas atividades do grupo de teatro.

Nesse sentido, realçou, este é um trabalho que deve ser destacado e reconhecido, sendo extremamente importante no apoio às famílias e na garantia da coesão social.