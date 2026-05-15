Campeonato de Águas Abertas e MIUS com mais de 400 atletas

O Porto Santo prepara-se para receber, nos dias 23 e 24 de Maio, a 7.ª edição do MIUS – Madeira Island Ultra Swim, assim como o Campeonato Nacional de Águas Abertas - Open de Portugal .

A apresentação dos eventos decorreu ao final desta manhã, no Forte de São Tiago, no Funchal. Os eventos vão contar com mais de 400 atletas, oriundos de 17 países, ao longo de dois dias de competição, afirmando-se como um dos principais palcos regionais, nacionais e internacionais da natação em águas abertas.

O Campeonato Nacional de Águas Abertas reúne 181 atletas, enquanto o MIUS soma 249 inscritos, vindos dos quatro cantos do mundo. Entre os participantes, destaque ainda para cinco jovens atletas locais do Porto Santo, que terão a oportunidade de competir “em casa” ao lado de referências mundiais da modalidade.

Para o presidente da Associação de Natação da Madeira, Fábio Bastos, os números alcançados são “históricos” e demonstram não só o crescimento da modalidade, mas também a afirmação do Porto Santo como destino desportivo. “São números que representam também dinamização turística, promoção e um incentivo a estilos de vida saudáveis”, sublinhou.

A organização de um evento desta dimensão implica, no entanto, vários desafios logísticos. Estão previstas equipas médicas em terra e no mar, garantindo “todas as condições de conforto e segurança”. O objectivo, reforça a organização, é que “todos os atletas entrem na água com total confiança”.

Também o presidente da Federação Portuguesa de Natação, Miguel Arrobas, destaca a importância da competição, que traz à região atletas de nível olímpico. “Trazemos o maior evento numa das provas olímpicas de 10 quilómetros em águas abertas. É o aproveitamento de um cenário idílico que todos querem nadar, que é a ilha do Porto Santo”, afirmou. Entre os nomes presentes estão atletas como Angélica André e Mafalda Rosa.

Já o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, considera que o MIUS resulta de um compromisso estratégico entre várias entidades. “É um evento que junta vontades, objectivos e visões. Para a Madeira, enquanto região turística, acolher iniciativas desta natureza é fundamental para se afirmar como um destino activo durante todo o ano”, referiu.

O governante sublinha ainda a importância destes eventos no combate à sazonalidade. “A Madeira esbateu a sazonalidade há muito tempo. No Porto Santo não é assim, pelo que iniciativas como esta têm um impacto económico”, destacou.