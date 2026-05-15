“O desastre que é a calçada portuguesa” usado como alerta para riscos na saúde urbana

“O desastre que é a calçada portuguesa” foi a expressão usada pelo ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes para ilustrar os riscos que determinadas opções urbanísticas podem ter na saúde pública, sobretudo através de quedas e fracturas em pessoas idosas.

A afirmação foi feita na Conferência ‘50 Anos de Autonomia – Saúde’, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, onde o antigo governante defendeu que cidades devem ser pensadas como espaços de saúde e prevenção.

Na sessão participaram ainda o patologista Sobrinho Simões e o coordenador do Pacto Estratégico para a Saúde, Pedro Ramos, sob moderação da estrutura de missão do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira.

Adalberto Campos Fernandes sublinhou que a autonomia “faz bem à saúde” e defendeu decisões mais próximas do terreno, baseadas em evidência científica. No plano regional, apontou a Madeira como potencial polo de investigação e inovação em saúde, com integração no sistema universitário.

O ex-ministro alertou ainda para desigualdades no acesso aos cuidados, defendendo que os resultados em saúde não devem depender do rendimento, e para os desafios éticos da digitalização e da inteligência artificial na medicina.