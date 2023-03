Conservatório - Escola das Artes divulga investigações a inspetores de educação europeus

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, irá receber hoje, 29 de Março, pelas 15h00, o director da Inspeção Regional de Educação, Jorge Morgado, juntamente com as delegações dos 16 países participantes do workshop da SICI - Standing International Conference of Inspectorates.

O objetivo desta visita é conhecer o trabalho que o Conservatório realiza no âmbito da investigação e ter contato com a produção editorial nesta área.

O workshop da SICI, que será levado a efeito entre quinta e sexta-feira, 30 e 31 de Março, no Hotel The FourViews Baía, sob o tema 'Perspectives in Research: What can be the driving forces in the relationship between inspection and research? What can be the added value?', enfatiza a importância da pesquisa no trabalho das inspeções por forma a produzir conhecimento relevante para a tomada de decisão, em detrimento do seu papel tradicional e burocrático de zelar pela obediência à norma e à lei.

Numa nota de imprensa assinada pelo seu presidente, Carlos Gonçalves, garante que "o Conservatório está empenhado em apoiar e colaborar com este importante evento pois acredita que a pesquisa e a inovação são fundamentais para o desenvolvimento da educação e, portanto, toda a equipa está ansiosa para contribuir e aprender com este evento".