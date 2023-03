Assinala-se hoje o dia Nacional do Estudante, dia que foi promulgado pela Assembleia da República em 1987.

Esta é uma efeméride carregada de significado e simbolismo no contexto histórico português pós-25 abril, porque mantém viva a luta e homenagem, já que a data relembra as dificuldades e obstáculos que os estudantes enfrentaram nas décadas de 60, aquando da crise académica vivida em Portugal.

Nessa altura, a 24 de Março de 1962, foi realizado o primeiro Encontro Nacional de Estudantes, em Coimbra, mas o regime fascista de Salazar reagiu com espancamentos e prisões. Há quem considere que estas reinvindicações foram o início do caminho para a Revolução do 25 de Abril.

Esta data tem também o propósito de apelar à participação e mobilização dos estudantes em prol de um novo modelo de educação: uma educação de e para todos. O direito à educação é um direito basilar da nossa sociedade consagrado constitucionalmente e que requer o envolvimento de todos. A data lembra ainda que o estudante é um pilar da sociedade.

Foi com esse espírito que centenas de alunos manifestaram-se ontem pelas ruas de Lisboa contra as "barreiras no ensino superior".

Sob o mote 'Até quando o muro vai aumentar? Fim às barreiras no ensino superior', os estudantes fizeram ecoaram várias palavras de ordem, tais como: "Educação é um direito, sem ela nada feito", "Governo, escuta, estudantes estão em luta" ou "Bolsas sim, propinas não".

Na iniciativa, os jovens reivindicaram mais acção social, o fim das propinas, a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, mas também soluções de alojamento estudantil, um problema que dizem ter-se vindo a agravar, decorrente da crise na habitação.

Como tal, a Região também se associa a esta e conta hoje com a realização do 1.º Encontro Regional do Associativismo Estudantil da RAM, no Colégio dos Jesuítas do Funchal, evento que é organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Juventude.

Este encontro irá contar com cerca de 90 estudantes e dirigentes associativos para um debate sobre os desafios e a importância que o movimento associativo estudantil assume nas suas comunidades educativas e no meio envolvente.

"Estarão representadas nove associações de estudantes da Madeira e Porto Santo, as quais terão oportunidade de apresentar os seus projectos de âmbito sociocultural, ambiental, artístico, desportivo e formativo, trocar experiências e boas práticas associativas e estabelecer redes de contacto, assim como de adquirir novas competências determinantes para o trabalho que desenvolvem nas múltiplas áreas de actuação", refere nota da organização.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

9h00 - Reunião da 3ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, na Assembleia Legislativa da Madeira;

9h00 às 17h00 - Seminário NTS Madeira 2023, com a presença de Pedro Calado, no Cais 8, no Funchal;

Seminário e Workshop em Novas Tecnologias do Socorro envolve "gigante" da indústria automóvel O NTS Madeira 2023 é um seminário, que decorrerá de 23 a 25 de março, integrado nos eventos do Mês da Proteção Civil, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil.

9h30 - CDS-PP realiza conferência de imprensa, com a presença de Ana Cristina Monteiro e António Lopes da Fonseca, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira;

9h30 - PSD - Madeira promove as Jornadas Locais de Câmara de Lobos, com visita às obras de um empreendimento habitacional (na antiga escola do Rancho);

10h30 - Miguel Albuquerque, estará na entrega de 9 viaturas eléctricas, no parque de estacionamento do Edifício da S.R. dos Equipamentos e Infraestruturas, no Campo da Barca;

10h30 - Sessão de abertura da XIV Semana da Saúde, com a presença do secretário regional Jorge Carvalho, no Auditório da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo;

10h30 - Lançamento de livro infanto-juvenil 'João Cabeça no Ar', na Feira do Livro do Funchal, na Praça da Restauração;

11h30 - Miguel Albuquerque estará presente na inauguração da unidade de Turismo Rural 'Casa da Luz', na Ponta do Sol;

12h45 - Cerimónia de hastear da Bandeira Verde da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira, com a presença da secretária regional Susana Prada, no Campus Universitário da Penteada;

13h00 - Encontro entre Ireneu Cabral Barreto e o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, no Palácio São Lourenço;

15h30 - Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura, na Assembleia Legislativa da Madeira;

16h00 - PS - Madeira realiza conferência de imprensa, com a presença de Sérgio Gonçalves, Lombada da Ponta do Sol, junto à entrada para a Levada Nova;

16h00 - Grupo Nico's inaugura o seu Centro Logístico, com a presença de Miguel Albuquerque, Zona industrial das Preces - Santo António;

17h30 - Abertura da exposição coletiva 'Ocupa o teu lugar', de Fátima Spínola, no Teatro Municipal Baltazar Dias;

18h00 - Atlântico Padel Tour Inicio da 2.ª Edição - Etapa 2, na Quinta do Padel, no Funchal;

18h00 - Apresentação pública do livro 'Os Fazedores de Sonhos', de Alves dos Santos, no Solar do Ribeirinho -Núcleo Museológico de Machico;

18h00 - Sessão de abertura da palestra 'De azul na luta contra o cancro colorretal', com a presença do secretário regional Pedro Ramos, na Assembleia da Câmara Municipal do Funchal;

Palestra "De azul na luta contra o cancro do colorretal" na sexta-feira Decorre na próxima sexta-feira, 24 de Março a Palestra "De azul na luta contra o cancro do colorretal", com os especialistas Jorge Fernandes e Joana Carvão, no âmbito do mês que se assinala a sensibilização contra o cancro colorretal.

18h30 - Apresentação do documentário 'O Ciclo da Castanha no Curral das Freiras', no Auditório do Centro Cívico do Curral das Freiras;

Casa do Povo apresenta documentário sobre a castanha ‘O Ciclo da Castanha no Curral das Freiras’ é o nome do documentário produzido pela Casa do Povo do Curral das Freiras.

19h30 - Encontro com Miguel Moura e apresentação do disco ‘Tenho de Abalar’, na FNAC Madeira, no Madeira Shopping;

19h30 - 'III UMA Corrida Pela Vida', com partida no interior da Quinta de São Roque;

"III UMA Corrida Pela Vida" leva a alterações temporárias à circulação rodoviária A Câmara Municipal do Funchal acaba de informar mais uma interrupção de trânsito, que irá ocorrer amanhã ao final da tarde e início da noite, "devido à realização da prova de atletismo 'III UMA Corrida Pela Vida'.

20h00 - Dia de Aniversário do PCP com a presença do secretário-geral Paulo Raimundo, e Manuela Cunha, da Direcção Nacional do PEV - Partido Ecologista 'Os Verdes'. Haverá um jantar/comício no Restaurante da Encumeada, na Ribeira Brava;

20h30 - 561 .º aniversário da Freguesia da Ribeira Brava, com Neon Color Run;

21h30 - Espectáculo de Miguel Araújo 'Casca de Noz', no Centro de Congressos da Madeira;

EFEMÉRIDES:

1759 - É fundada a Real Fábrica de Chapéus de Pombal, na Quinta da Gramela.

1770 - Penafiel passa a cidade.

1783 - A Espanha reconhece a independência dos Estados Unidos da América.

1787 - William Beckford, milionário inglês, chega a Lisboa. Reunirá as memórias do país em "Viagem a Portugal".

1882 - Robert Koch, bacteriologista alemão, isola a bactéria da tuberculose, chamada bacilo de Koch.

1885 - É aprovado o segundo Acto Adicional à Carta Constitucional, estabelecendo mais 50 pares eletivos.

1905 - Morre, aos 77 anos, o romancista francês Jules Verne, autor de "20 Mil Léguas Submarinas" e "Volta ao Mundo em 80 Dias".

1929 - O Partido Fascista de Mussolini vence as eleições em Itália.

1934 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, assina a resolução que garante a independência das Filipinas, em 1945.

1942 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus da Checoslováquia para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1944 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, condena "os crimes contra a humanidade" da Alemanha de Hitler. A expressão "crimes contra a humanidade" surge pela primeira vez num contexto jurídico.

1962 - É instituído o Dia Nacional do Estudante. A polícia de choque invade a Cidade Universitária. Os estudantes reagem com luto académico.

1963 - Morre, com 67 anos, o maestro português Pedro de Freitas Branco, vencedor de vários prémios internacionais, um dos melhores regentes do século XX.

1965 - Manifestantes da terceira marcha de Selma a Montgomery (Alabama), iniciada 16 de março, alcançam Montgomery.

1974 - Última reunião clandestina da Comissão Coordenadora do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas. É decidido o derrube do regime num golpe de Estado a concretizar entre 20 e 29 de abril.

1976 - Golpe de estado na Argentina impõe a ditadura militar do general Jorge Videla.

1986 - Morre, com 79 anos, Teófilo Carvalho dos Santos, antigo presidente da Assembleia da República e membro fundador do Partido Socialista.

1987 - É adjudicada a construção da Ponte sobre o Guadiana, no Algarve, no valor de 10,5 milhões de euros (2,1 milhões de contos).

1989 - O Governo português concede 79 alvarás de rádio, concretizando a liberalização do espectro radiofónico.

1993 - É apresentada a revista Visão, que sucede ao semanário O Jornal.

1995 - Assinatura do contrato para a construção da ponte Vasco da Gama, em Lisboa.

1997 - O filme "O Paciente Inglês", de Anthony Miguella, recebe os Óscares de melhor filme e de melhor realização.

1999 - A NATO inicia o bombardeamento da Jugoslávia.

2000 - A Cimeira da União Europeia, sob a presidência portuguesa, aprova a Estratégia de Lisboa.

2002 - Os Óscares distinguem os atores negros Halle Berry e Denzel Washington e o filme "Uma Mente Brilhante", de Ron Howard.

2003 - Início de atividade da Autoridade da Concorrência (AdC).

2004 - Funerais das vítimas do atentado do dia 11, em Madrid.

2005 - É criado o Programa INOV-JOVEM, para a integração em pequenas e médias empresas de jovens com menos de 35 anos, diplomados nas áreas de gestão, engenharia, ciência e tecnologia.

2006 - O Instituto Português do Sangue põe fim à exclusão das dádivas de homossexuais.

2007 - Toma posse o novo bispo do Porto, D. Manuel Clemente.

- A seleção portuguesa de râguebi assegura, pela primeira vez, a presença de Portugal na fase final de um Mundial da modalidade.

2008 - A Tocha Olímpica para Pequim2008 é ateada em Olímpia, na Grécia, e inicia a viagem de 137.000 quilómetros pelos cinco continentes, terminando a 08 de agosto na China, na abertura dos Jogos.

- O governo cubano de Raúl Castro autoriza a venda aos cidadãos de diversos artigos eletrónicos, incluindo computadores, televisores e alarmes para carros, no âmbito da primeira reforma desde que assumiu o poder.

2015 - Um Airbus A320 da empresa alemã Germanwings despenha-se em França. Morrem 150 pessoas.

- O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, é eleito para o Comité Executivo da UEFA, para um mandato de quatro anos, durante o 39.º congresso do organismo que rege o futebol europeu, em Viena.

2016 - Morrem os 12 passageiros, todos portugueses, de um minibus que chocou de frente com um camião em Allier, na estrada nacional 79, a Estrada Centro-Europa Atlântico (RECEA, na zona de Lyon, em França.

- Morre, aos 68 anos, Johan Cruyff, ex-futebolista e treinador holandês.

- Morre, aos 90 anos, Miguel Mota, professor, agrónomo, cientista e pioneiro da Genética e Biologia Celular em Portugal.

2019 - O procurador especial norte-americano Robert Mueller conclui, após quase dois anos de investigação, não existirem provas de acordo ou coordenação entre a equipa de campanha de Donald Trump e Moscovo nas eleições presidenciais de 2016.

2020 - Covid-19: O plano nacional de emergência de proteção civil é ativado em Portugal devido à pandemia.

- Os Jogos Olímpicos, marcadas para Tóquio, entre 24 de julho e 09 de agosto, são adiados pela primeira vez na história, devido ao surto do novo coronavírus, depois de três cancelamentos provocados pelas duas Grandes Guerras Mundiais, em 1916, 1940 e 1944.

- A Comissão Europeia declara a "Cereja do Fundão" produto com Indicação Geográfica Protegida.

- Cabo Verde regista a primeira vítima mortal da covid-19.

2021 - Morre, aos 80 anos, Jessica Walter, atriz norte-americana, premiada com um Emmy.

2022 - O Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, pede à NATO "assistência militar sem restrições".

PENSAMENTO DO DIA: