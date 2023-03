Dezasseis especialistas em inspecção na educação reunidos no Funchal

A Inspeção Regional de Educação leva a efeito, nos próximos dias 30 e 31 de Março, no hotel The Views Baía, o workshop da SICI – Standing International Conference of Inspectorates –, subordinado ao tema: Perspectives in Research: What can be the driving forces in the relationship between inspection and research? What can be the added value? Refira-se que a Inspeção Regional de Educação é membro de pleno direito da SICI desde 1 de Junho de 2021, sendo o director regional, Jorge Morgado, o seu coordenador nacional.

Neste encontro, que contará com a presença da Presidente do Comité Executivo da SICI, Janie McManus, e com o seu Development officer, Erik De Bou, participarão delegações de 16 países, nomeadamente, Alemanha, Bélgica, Bulgária, País Basco, República Checa, França, Inglaterra, Estónia, Irlanda, Kosovo, Chipre, Lituânia, Portugal, Escócia, Eslovénia, Suécia, Países Baixos e Jamaica.

A sessão de abertura, quinta-feira (30 de Março), pelas 9h30, contará com as presenças do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, desenvolvendo-se em sessões plenárias, paralelas e workshops.

Das sessões plenárias, destaque para as conferências da Professora Estela Costa, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e de Roxanne Khorthals, da Inspeção holandesa e investigadora no Centro de Investigação para a Educação e Mercado de Trabalho (ROA) da Universidade de Maastrichte e do Colégio de Investigação Educacional Interdisciplinar (CIDER) do Liebniz Education Research Network.

Estela Costa é também investigadora, integrou os projetos europeus KNOWandPOL - "The role of knowledge in the construction and regulation of health and education policy in Europe" (2007-2011) e Outstanding New Teachers Program (2014-2017). Como especialista, colaborou com o WG on Schools (ET2020) da Comissão Europeia.

Nas sessões paralelas, realce para as comunicações de Javier Martin e Ituarte Maider, do País Basco, de Joa BAUM, do Luxemburgo, de Ana Márcia, da Inspeção Geral de Educação e Ciência (IGEC), de Sandie Mourão, do Centro de Estudos Ingleses de Tradução e Anglo-Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de Pádraig Mac Fhlannchadha, Assistant Chief Inspector da inspeção irlandesa e responsável pelo desenvolvimento de modelos de inspeção e de pesquisa, de Carla Teixeira e Noélia Campos, da Inspeção Regional de Educação, de Gorete Pereira e Nuno Fraga, da Universidade da Madeira, e de Fernanda Gouveia, do Centro de Investigação em Educação - CIE-UMa.