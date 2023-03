Mais de 3.000 visitaram Capela de Santo António da Mouraria nos últimos três meses

Entre Dezembro do ano passado e Fevereiro deste ano, 3.385 pessoas visitaram a Capela de Santo António da Mouraria, uma das capelas mais antigas da Madeira, pertencente à Assembleia Legislativa da Madeira.

De acordo com nota da ALRAM, a procura tem vindo a aumentar. Em Fevereiro, o templo recebeu 1.277 visitantes, a maioria oriundos de Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Espanha e Brasil. Pelcapela passaram, no ano passado, 11.380 cidadãos nacionais e estrangeiros. Nos dias com cruzeiros no porto do Funchal, verifica-se uma maior afluência de visitantes provenientes do Brasil, dos Estado Unidos da América e da Austrália.

"A capela apresenta-se em bom estado de conservação. Uma das atrações é altar em talha barroca de estilo nacional, em madeira estofada de finais do século XVII", refere a mesma nota, acrescentando que "na parede norte do templo podem ser apreciadas pinturas sobre tela representando os Apóstolos, de uma oficina lisboeta de meados para finais do século XVIII. De recente aquisição, há a assinalar uma escultura em madeira, também do século XVIII, da imagem de Santo António. A obra de arte sacra foi benzida em dezembro de 2019 pelo Cardeal D. José Tolentino de Mendonça".

A Capela de Santo António da Mouraria pode ser visitada de segunda-feira a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h30, e entre as 14h30 e as 17h00.