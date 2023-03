UMa promove conferência sobre gestão democrática das escolas

O Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa) vai dinamizar no próximo dia 28 de Abril, uma 'Mesa Temática', cujo tema alicerça-se na conferência de abertura, da responsabilidade de Leonor L. Torres, professora associada com agregação da Universidade do Minho, aos 'Tempos e contratempos no desenvolvimento da escola democrática'.

À conferência segue-se a intervenção de Jorge Magalhães, director do Colégio Infante D. Henrique, com um testemunho sobre práticas locais de gestão democrática de escolas, ficando a moderação a cargo de Nuno Fraga, coordenador da linha de pesquisa em Administração Educacional do CIE-UMa e director do mestrado nesta área de investigação.

A iniciativa terá início pelas 14h30, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, e pretende recuperar o debate em torno da gestão democrática das escolas, promovendo a reflexão sobre cenários actuais e futuros da educação.

A participação é gratuita, limitada à lotação da sala, mediante inscrição prévia através do formulário disponível em http://cie.uma.pt/mesatematica.