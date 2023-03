Léo Pereira suspenso de toda a actividade

Léo Pereira está suspenso de toda a actividade pelo Marítimo. O extremo brasileiro, de 22 anos, já não treinou esta tarde no regresso do plantel ao treino e será alvo de um processo disciplinar que poderá levar à rescisão do contrato com justa causa, se forem provados os factos de que será acusado. Ao que sabemos, o jogador infringiu o código de conduta a que está obrigado na sua vida extra futebol, na última sexta-feira, precisamente na véspera da equipa viajar para Lisboa onde, no domingo, defrontou e perdeu com o Casa Pia, em jogo em que até foi titular, sendo substituído aos 58 minutos.

Léo Pereira foi um dos reforços de Janeiro e está emprestado pelo Atlético Goianiense, com opção de compra e, pelo Marítimo, alinhou em 10 jogos na I Liga, num total de 553 minutos de utilização.

O Marítimo entretanto, fez já sair um comunicado em que confirma que o jogador foi alvo de um processo disciplinar.