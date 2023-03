MPT aponta "fortes lacunas no Desenvolvimento Social" da Região

É no seguimento da inauguração da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social na Região que o MPT emite um comunicado onde aponta as "fortes lacunas no Desenvolvimento Social" na Região. Para o partido dirigido na Madeira por Valter Rodrigues, "não há liberdade de expressão política, há perseguições políticas, desconfia-se e muito da imparcialidade da Justiça perante os poderosos e poder político, há uma campanha pelo descrédito da comunicação social, as pessoas não conseguem satisfazer as suas necessidades, e a meritocracia parece um mito falso".

Nessa nota enviada à comunicação social, o MPT afirma que o início da delegação na Madeira "foi pouco auspicioso, embora tivesse tudo para ser bem sucedido". Nota para a "simpatia, preparação, organização, alguns bons discursos (incluindo o de Albuquerque) e a presença do Presidente da República". No entanto, "o discurso de Álvaro Beleza é que estabeleceu a toada do dia: elogiou a obra feita na Região esquecendo-se da parte social. Falou sem conhecer o quotidiano do cidadão regional, e da forte dependência na economia do setor turístico-imobiliário (logo, trabalhos mal renumerados)".

Aponta, por isso, que "o «Desenvolvimento Social é entendido como um processo de melhoria da qualidade de vida de uma sociedade. Considera-se que uma comunidade tem alta qualidade de vida quando seus habitantes dentro de um cenário de paz, liberdade, justiça, democracia, tolerância, equidade, igualdade e solidariedade, têm amplas e recorrentes possibilidades de satisfação de suas necessidades e também de poder empregar suas potencialidades e saberes com vistas a conseguir uma melhoria futura em suas vidas, em termos de realização pessoal e da sociedade em seu conjunto".

"Por fim, o MPT deseja à Dra. Catarina Castro (Presidente da SEDES Madeira) boa sorte no alívio dos pontos fracos da Sociedade Regional", termina a nota.