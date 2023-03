Metade das escolas secundárias da Região tem associação de estudantes

O movimento associativo estudantil tem vindo a crescer na Região Autónoma da Madeira, sublinhou hoje, Dia Nacional do Estudante, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

À margem do I Encontro Regional do Associativismo Estudantil da Região, que decorre esta sexta-feira, 24 de Março, no Colégio dos Jesuítas, Jorge Carvalho revelou que das 15 escolas secundárias existentes na Madeira e no Porto Santo, sete possuem associação de estudantes em funcionamento e duas estão em fase de criação e reactivação.

No ensino superior, as três instituições da Região têm associações activas.

O governante destacou a importância da participação juvenil em organizações de estudantes que fomentam a sua representação perante a sociedade.

É uma forma de participação cívica, de formação de eventuais futuros dirigentes, o movimento associativo estudantil é também uma escola de participação, de responsabilidade. Ter os nossos jovens interessados nesse movimento é algo que nós registamos. Jorge Carvalho, secretário regional de Educação

O tutelar da pasta da Educação enalteceu ainda o facto de as associações de estudantes em funções na Região integrarem membros de diferentes anos de escolaridade, um sinal de que o projecto terá futuro: "Todas as associações têm nos seus corpos dirigentes alunos de diferentes anos, indicador da própria continuidade. A participação no movimento associativismo estudantil é transitória, é importante deixar a alguém que possa dar continuidade a esse projecto".