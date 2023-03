Carmo Marques lança livro no Largo da Restauração

A autora Carmo Marques, com o seu mais recente livro para apresentação "Quantas vidas tem um gato?", marcou hoje presença no Largo da Restauração pelas 15 horas.

O livro reúne uma coleção de 12 contos, a quase totalidade deles ficcionais, com um outro a ser baseado em factos verídicos. A escritora também tem é colaboradora do JM.

A Feira do Livro continuará com o lançamento de "O dever de deslumbrar - Biografia de Natália Correia", pelas 17 horas no palco principal. Posteriormente, pelas 16 horas, acontece no Largo da Restauração o espetáculo de narração "Contos a Duas vozes", com Leda Pestana e Clara Haddad. A 49.ª Feira do Livro do Funchal continuará na Avenida Arriaga até 2 de abril.