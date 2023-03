Velejador francês resgatado ao largo da Madeira

Um velejador francês foi ontem alvo de resgate médico, por via aérea, quando se encontrava a navegar ao largo do Arquipélago da Madeira, informa a Marinha. Avaliado com uma crise intestinal e a necessitar de cuidados, o pedido de socorro foi feito a meio da manhã desta segunda-feira. Viria a ser resgatado pelo helicóptero EH-101, da Força Aérea Portuguesa (FAP), que transportou o tripulante, primeiro para o aeroporto de Porto Santo, e, posteriormente, até ao aeroporto da Madeira, onde aterrou ao início da noite. Foi prontamente encaminhado para uma unidade hospitalar no Funchal.

De acordo com a informação da Marinha Portuguesa, a vítima é um homem de 67 anos, de nacionalidade francesa, que se encontrava a bordo do veleiro ‘KIM’, embarcação que então navegava a cerca de 170 milhas náuticas, o equivalente 315 quilómetros, a oeste do Cabo de São Vicente. ​Face à necessidade de cuidados médicos, imediato o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que coordenou a operação desde as 10:40, fez divergir para as proximidades do veleiro os navios-tanque ‘DAS’ e ‘JOSEPH WISDOM’, enquanto era activada a aeronave militar, o EH-101, que viria a concretizar o resgate e consequente transporte do tripulante até ao aeroporto Madeira, onde aterrou às 21:20. Viria a dar entrada em unidade de saúde mais de 11 horas depois do pedido de socorro.