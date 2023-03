PTP diz que denúncia Sérgio Marques "é um acto vingativo"

Num comunicado remetido às redacções ao final da noite desta segunda-feira, 20 de Março, o PTP veio a público criticar Sérgio Marques a propósito do alegado favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional, em face da confissão do ex-secretário regional, em declarações ao Diário de Notícias. Para Quintino Costa a denúncia trata-se de "um acto vingativo".

"Sérgio Marques na Comissão de Inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira mostrou que ao longo de mais de 30 anos que exerceu cargos políticos de grande relevância no PSD e na Administração Pública, não podemos esquecer também que Sérgio Marques era um quadro do Governo Regional, foi deputado por vários mandatos à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, foi Eurodeputado, Sérgio Marques era o Delfim de Alberto João Jardim para substituir Miguel Albuquerque na Câmara Municipal do Funchal, este Sérgio Marques viveu numa capoeira de ovos dourados, foi uma grande ratazana alimentada a ovos dourados por mais de 30 anos e de repente deu-lhe azia às omeletes, percebeu que as omeletes eram feitas de ovos dourados e decidiu vingar-se", refere o líder regional trabalhista em nota de imprensa.

"É um acto vingativo, não tem outro motivo além da plena vingança pura, não é arrependimento, não é o estar contra os ovos de dourados que o alimentaram e o enriqueceram, esta posição e o que ficou claro na Comissão de Inquérito é que Sérgio Marques tinha plena consciência que a política desenvolvida pelo Governo Regional ao longo de todos estes anos é uma política incorrecta, no entanto nunca teve coragem de fazer essa denúncia, sempre se alimentou dessa política incorrecta, sempre apoiou essa política incorrecta e por vinganças pessoais é que abriu a boca", reforça o PTP, ressalvando porém que "ainda bem que Sérgio Marques abriu a boca, é melhor tarde que nunca".

"Sérgio Marques dá razão ao trabalho árduo que a Oposição teve durante todos estes anos mas só dá razão porque já não precisa (ou não o deixam) de alimentar-se mais dos ovos dourados da capoeira", frisa Quintino Costa.