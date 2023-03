Espectáculo 'Avozinhas e Bordados' anima Largo da Restauração

O Largo da Restauração foi o palco esta manhã da actuação 'Avozinhas e Bordados' do grupo Teatro Bolo do Caco, que volta a subir ao palco às 15 horas, a partir do livro 'A bordadeira' de Rafaela Rodrigues.

O espectáculo baseia-se nos gestos que interagem com as formas animadas. O tema a ser abordado são os elementos próprios do trabalho do bordado Madeira e do que é ser bordadeira. Teve igualmente uma componente visual, através da presença de bordadeiros e bordadeiras, mostrando também a possibilidade de independência que o ofício representou para a mulher.

Os promotores do espectáculo iniciaram o seu percurso no final de 2011, com a montagem de espectáculos a ser iniciada no ano seguinte, depois de realizarem uma residência artística, animações de rua e sketches de teatro.

Depois de 2015 e até aos presentes dias o fulcro da companhia tem sido o Teatro de Rua, Novo Circo e Animação Temática. Entretanto também têm realizado a divulgação de diversas peças nestas duas modalidades. Como principal objectivo, o Teatro Bolo do Caco propõem-se a difundir e educar a identidade regional nas artes de rua, usando para isso o Teatro de Rua, Novo Circo e Animação Temática.

O sexto dia da Feira do Livro tem também programado para o dia a apresentação do livro 'Mundos e Máscaras', de Joana Martins, Jorge Ribeiro de Castro, Buno Silveira e Natacha Silveira. No Teatro Municipal Baltazar Dias às 21 horas, tem lugar um concerto do artista português António Zambujo.