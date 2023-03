GR renova apoio de 500 mil euros à Escola de Enfermagem São José de Cluny

Foi esta manhã assinado o contrato-programa entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, sendo renovada, desta forma, a verba anual de 500 mil euros, com vista a apoiar os encargos com a formação de enfermeiros para o Sistema Regional de Saúde, particularmente no que respeito ao Serviço de Saúde Regional.

Na ocasião, Pedro Ramos destacou os 4 milhões de euros de apoios concedidos a esta instituição privada de ensino superior, nos últimos oito anos, ao abrigo de contratos-programa e evidenciou o papel desta escola superior na formação de enfermeiros que integram as várias estruturas da saúde regionais.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil aproveito a ocasião para relembrar que a Madeira está no bom caminho no que toca à definição e implementação de uma estratégia de futuro para os cuidados de saúde. "Esse é o objectivo, de criarmos uma saúde única, uma saúde onde o indivíduo se sinta protegido. É para isso que estamos a trabalhar", frisou.

Pedro Ramos não deixou de destacar a postura assumida pela Região no que toca à valorização e formação dos recursos humanos da área da saúde, onde se incluem, naturalmente, os enfermeiros. Para o secretário regional com esta pasta, um sistema que não respeita os seus profissionais é um sistema de saúde condenado ao colapso e ao fim. Pelo meio, uma referência aos Açores, que no passado já tiveram o melhor sistema de saúde do país, considerado modelar, mas agora recorrem à Madeira, relembrando o acolhimento pelo SESARAM de grávidas ou de alguns doentes cirúrgicos açorianos nos últimos meses.

Madeira contratou 597 enfermeiros nos últimos 8 anos

Numa espécie de balanço aos últimos oito anos de governação na Madeira, o secretário regional falou em "evolução" e diz contar com o contributo desta instituição de ensino superior, que espera venha a tornar-se na melhor do país na sua área, para o sucesso do sistema de saúde regional.

Nesse sentido, Pedro Ramos frisou os 597 enfermeiros que o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) contratou nos últimos oito anos, uma prova da aposta que o Governo Regional tem vindo a fazer na melhoria da prestação de cuidados.

Presidente da 'São José de Cluny' aproveitou para pedir mais apoios

Merícia Bettencourt aproveitou a oportunidade para pedir um pouco mais, garantindo que a 'São José de Cluny' iria fazer bom uso desse acréscimo se ele tivesse sido contemplado. A presidente daquela instituição de ensino superior, que, além de cursos de primeiro ciclo, inclui na sua oferta formação pós-graduada na área de enfermagem, salientou a importância da verba agora renovada para que o valor das propinas cobrado aos estudantes se mantenha num nível suportável pelas famílias madeirenses.

A responsável não deixou, também, de apontar que o Governo Regional "deve estar agradecido" pelo contributo dado por esta escola, no que à formação de enfermeiros diz respeito. Entre os dados referidos, Merícia Bettencourt destacou os 101 enfermeiros com mestrado já formados pela instituição, salientando que, mesmo quando o número mínimo de candidatos para uma nova formação não é alcançado, a 'São José de Cluny' avança com o respectivo curso, de modo a formar cada vez mais técnicos. Como exemplo, a presidente da escola apontou o Mestrado em Cuidados Paliativos, a primeira formação do género na Região, que conta com apenas sete alunos.

Nos últimos seis anos, a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny viu serem aprovados quatro novos mestrados e o curso de pós-licenciatura em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, que em breve permitirá a disponibilização de 35 novos enfermeiros especializados numa área que há vários anos não havia novos formandos.