Funchal investe 1,3 milhões de euros na limpeza urbana

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai investir, este ano, 1,3 milhões de euros, para reforçar os meios de limpeza urbana.

Um valor integrado nos 2,6 milhões totais, que inclui também a aquisição de equipamentos para a remoção de lixo.

Dados revelados esta tarde, durante a apresentação do Programa Municipal de Limpeza Urbana-2023, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Na ocasião, a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, apresentou também o balanço do trabalho feito em 2022, que "em muitos casos ultrapassou os 100% na taxa de execução".

Satisfeito com o trabalho desenvolvido, o presidente da autarquia, Pedro Calado, salientou o facto da câmara estar a "chegar a mais zonas, com mais frequência e com mais qualidade".

Empresa privada a trabalhar entre Fevereiro e Agosto

Neste contexto, o autarca referiu-se à necessidade de ter contratado uma empresa privada, ao abrigo de um concurso, de forma a colmatar a falta de recursos e a dar resposta às necessidades das populações.