Funchal investe quase quarenta milhões de euros nas redes de água potável e saneamento básico

No âmbito do Dia Mundial da Água, que se assinala hoje, a Câmara Municipal do Funchal relembra que estão a ser investidos mais de 16 milhões de euros na melhoria da eficiência das redes de água municipais no sentido de providenciar um melhor serviço aos munícipes e de combater os insustentáveis níveis de perda de água.

"Note-se que esta estratégia permitiu, até ao momento, baixar as perdas em mais de três milhões de metros cúbicos, o que representa uma redução superior a 15% do volume de perdas", diz através de uma nota de imprensa.

Por outro lado, o município do Funchal tem investido na melhoria tecnológica e operacional das águas do Funchal, criando equipas especializadas nas diferentes áreas de intervenção". Câmara Municipal do Funchal

Refira-se, em particular, a criação de uma equipa de controlo activo de perdas. Esta equipa, em 2022, foi responsável pela deteção de mais de 600 fugas de água não visíveis". Câmara Municipal do Funchal

Quanto à qualidade da água distribuída no funchal, refere que "a sua boa qualidade, já que apresenta, no 'índice de água segura', um valor superior a 99%, o que a coloca num nível de excelência, o que significa que beber água da torneira é uma opção segura, saudável e sustentável, isto económica e ambientalmente".

No que se refere às águas residuais, saliente-se que a CMF está a investir quase 22 milhões de euros na nova ETAR, no lazareto, e na Estação Elevatória dos Socorridos". Câmara Municipal do Funchal

A autarquia afirma que "estes investimentos permitem melhorar a qualidade de tratamento das águas residuais e garantir a quase totalidade da cobertura de saneamento básico no concelho".

Além disso, diz que "a disponibilização do novo modelo da factura da água é mais um passo no sentido de aproximar o município do munícipe, disponibilizando um serviço com maior transparência e simplicidade".

As facturas dos serviços de distribuição de água têm de cumprir uma série de requisitos legais que as tornam difíceis de interpretar para os cidadãos. A CMF ao longo dos tempos apercebeu-se dessas dificuldades e reavaliou a composição visual da fatura da água, no sentido de torna-la mais simples e mais clara". Câmara Municipal do Funchal

E acrescenta: "A factura passou a ser disponibilizada em duas páginas (frente e verso). Na primeira página, apresentam-se as informações essenciais para o munícipe: quanto paga, o que está a pagar, até quando pode pagar e como pode pagar. Esta informação passa a estar disponível de forma mais legível e transparente".

No verso da factura, disponibiliza-se a restante informação legalmente obrigatória, nomeadamente dados da instalação, o estado da facturação com indicação de pagamentos em atraso, descrição pormenorizada da facturação, outras informações legais e institucionais". Câmara Municipal do Funchal

Afirma também que "a autarquia disponibiliza aos funchalenses um conjunto de serviços on-line, com vista a facilitar o acesso dos munícipes aos serviços municipais".