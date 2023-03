Câmara vai conceder mais de 7 mil euros em prémios do 'Funchal - Cidade Florida'

A 24.ª Edição do Concurso ‘Funchal-Cidade Florida’ vai contar com prémios no valor total de 7 mil e 200 euros, distribuídos por várias categorias. Esta foi uma decisão tomada hoje, em reunião de Câmara, e que representa um aumento de 1.500 euros face ao valor do ano passado.

Pedro Calado revelou que a autarquia pretende incentivar, ainda mais, a participação activa dos cidadãos na qualidade dos espaços verdes da cidade, sublinhando que foram instituídos mais dois prémios. Assim, o concurso está distribuído em várias categorias: hortas urbanas municipais; hortas urbanas sociais; jardins de habitação social; jardins unifamiliares; varandas; balcões; terraços e escadarias e unidades hoteleiras.

No que diz respeito à reabilitação urbana, Pedro Calado revelou que foram aprovados benefícios fiscais face à recuperação de um prédio degradado, na freguesia de São Pedro.

A autarquia do Funchal aprovou ainda dois processos relativos ao pagamento da conta da água em prestações. Os pagamentos de dívidas em prestações referentes ao serviço de fornecimento de água, pode ser solicitado à CMF Funchal, através de requerimento.