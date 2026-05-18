São Vicente Jornada e Encontro de Pedestrianismo

A Câmara Municipal de São Vicente (CMSV) promove, na próxima sexta-feira, 22 de Maio, as I Jornadas do Pedestrianismo, que terão lugar na Escola Agrícola da Madeira, entre as 10h00 e as 12h30 e das 14h00 às 18h00.

"A iniciativa pretende constituir-se como um espaço de reflexão, debate e partilha de conhecimento em torno do pedestrianismo, reunindo especialistas, entidades e agentes ligados à área, com o objetivo de valorizar esta prática enquanto recurso estratégico para o turismo de natureza, a sustentabilidade, a preservação ambiental e a promoção do território", informa uma nota da CMSV.

Estas jornadas "integram uma formação validada pela Direção Regional de Educação, com um total de 12h30 de formação, aberta a docentes de todas as áreas", destaca., sendo que "os docentes interessados deverão efetuar a respetiva inscrição através da plataforma INTERAGIR.

Ao longo dessa sexta-feira, "estarão em debate vários temas relacionados com o pedestrianismo na Região, nomeadamente a formação e investigação, a gestão e valorização dos percursos pedestres classificados, a história do pedestrianismo na Madeira, os Caminhos Reais, o potencial turístico de São Vicente e os desafios associados à preservação da Floresta Laurissilva" e, como referido, "o programa contará com a participação de diversos oradores especialistas na matéria, estando também previstas mesas-redondas que permitirão aprofundar a discussão e promover a partilha de experiências entre os participantes".

A iniciativa é de entrada livre, "assumindo-se como uma oportunidade de envolvimento dos profissionais do setor, dos docentes, técnicos, entidades públicas e privadas, bem como de todos os interessados na valorização do pedestrianismo enquanto elemento identitário e diferenciador da Madeira", acrescenta.

Já no dia seguinte, sábado, 23 de Maio, "realiza-se o Encontro Regional de Pedestrianismo, com ponto de encontro no Chão dos Louros, dando continuidade ao programa e reforçando a ligação entre o debate técnico e a experiência direta no território", garante a organização que com esta iniciativa, "reforça o seu compromisso com a promoção do concelho enquanto destino de natureza, valorizando os seus percursos, património natural e paisagístico, e contribuindo para uma reflexão alargada sobre o papel do pedestrianismo no desenvolvimento sustentável da Região", diz o Município de São Vicente.