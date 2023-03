Universidade da Madeira vai voltar a distinguir antigos alunos

Está a decorrer até ao dia 8 de Abril as candidaturas para a Distinção Alumni, um prémio concedido pela Universidade da Madeira aos seus antigos alunos, "que se destacaram pelo percurso profissional e/ou conduta cívica, constituindo-se como uma referência para os seus pares e para a sociedade, contribuindo para a consolidação da imagem da instituição".

Os candidatos são qualquer diplomado da Universidade da Madeira, num curso conferente de grau (Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento) ou Curso Técnico Superior Profissional. As propostas de candidatos podem ser apresentadas por candidatos, todos os estudantes, antigos estudantes, docentes ou funcionários não docentes da UMa e cada proponente pode indicar apenas um candidato.

As propostas podem ser enviadas para o endereço eletrónico [email protected] Devem incluir o nome completo e número de identificação do proponente e o nome e nota biográfica do antigo estudante candidato à distinção.

Estas propostas serão apreciadas, durante o mês de Abril, de acordo com o regulamento, por um júri, nomeado para o efeito, e presidido pela Vice-Reitora para os assuntos académicos e a formação ao longo da vida, Custódia Drumond. As distinções serão entregues na Cerimónia Comemorativa do Dia da Universidade, agendada para Maio de 2023.

O prémio foi atribuído pela primeira vez em 2019 a Cátia Ornelas, Jorge Carvalho e Leonardo Jardim. A distinção voltou a ser atribuída em 2021 a Carlos León, João Canning Clode e José Luis da Silva, e em 2022 a Carlos Soares Lopes, Paulo Santos e José António de Barros Rodrigues.