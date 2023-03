APCA Madeira recebeu o ministro da Cultura

A Agência de Promoção da Cultura Atlântica (APCA) recebeu esta manhã o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, aquando da sua deslocação à Região pelo programa 'Cultura que somos', um percurso que vai ao encontro de vários projectos culturais e artísticos apoiados pelo Ministério da Cultura.

O ministro ficou, assim, a conhecer não só as instalações, como também toda a equipa e o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela APCA, não só a nível artístico como também científico.

A APCA é apoiada no âmbito do Programa de Apoios Sustentados da Direcção-Geral das Artes (DG Artes), constituindo-se uma das mais antigas entidades na Madeira a receber este financiamento. Um dos temas abordados durante o encontro, foi o facto da APCA ser uma entidade cujas fontes de financiamento são muito diversificadas, na medida em que o apoio da DG Artes representa apenas 18% do universo orçamental da mesma.

Actuando nas áreas do conhecimento científico e cultural, mas também tecnológico, a APCA Madeira concebeu e desenvolveu inúmeros projectos. A sua evolução enquadra-se, numa perspectiva mais geral, no desenvolvimento do associativismo cultural e do sector cultural e criativo madeirense registado nas últimas décadas, crescimento em parte sustentado em parcerias privadas e entre o público e o privado. À APCA, como ao sector em geral, colocam-se oportunidades de crescimento no curto prazo, de modo a continuar os projectos acima referidos e desafiar os seus limites actuais no estrito entendimento do benefício da comunidade.