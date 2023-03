Ponta do Sol já tem mais de 700 camas

O município da Ponta do Sol disponibiliza mais de 700 camas muito por culpa das 250 unidades de Alojamento Local existentes. A presidente da autarquia destacou o aumento significativo desde 2017 onde havia apenas 84 unidades.

“Estamos a falar de um aumento que se deveu a unidades que representa rendimento real para famílias do concelho”, observou mas também reconheceu que existe um conjunto de moradias adquiridas através da concessão dos denominados vistos gold que possuem uma depila função: residência e unidade de turismo.

É este tipo de investimento que Célia Pessegueiro realçou durante a visita que a autarca conjuntamente com o presidente do Governo Regional efectuou à nova unidade que teve um custo de 1 milhão de euros. Uma propriedade de Conceicao Pita que viu no espaço uma forma de rentabilidade do património.