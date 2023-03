25 salas do país exibem amanhã filme madeirense

O realizador e argumentista natural da Ponta do Sol, Francisco Lobo Faria, adiantou ao DIÁRIO que amanhã o filme estreia em 25 salas nacionais, lista que pode ainda receber reforços durante a temporada de exibição.

Na Madeira, a estreia ocorrerá nas dias principais salas regionais, nomeadamente no CinePlace, no Madeira Shopping, e no Cinema Nos, no Forum Madeira.

Francisco Lobo Faria na véspera do dia da estreia do filme disse que “vale a pena ir ao cinema ver o talento dos nossos” e acrescentou que “está na hora de baixar o ritmo, e encostar-me à cadeira e usufruir deste belo momento que tenho a oportunidade de viver agora. Amanhã chego à beira do precipício, vou saltar, amanhã descubro qual o tamanho das minhas asas”, referiu ao DIÁRIO.

O primeiro filme madeirense premiado internacionalmente será exibido nas salas dos cinemas da NOS, nomeadamente no Forum Alvalade, Almada, Parque Nascente, Forum Viseu, Vila Real, Forum Algarve. Vai ser exibido, também, na UCI Lisboa - El Corte Inglés, UCI Porto - Arrábida, nos Cinemax CASTELLO LOPES, Cinemas Guimarães Shopping, Cinemas Alegro Sintra, Cinema City ALVALADE, Cinema City Alfragide, Cinema City LEIRIA e Cinema City Setubal, Madeira Shopping, AlgarveShopping – Albufeira, Rio Sul Shopping - Torre da Marinha, La Vie Caldas da Rainha - Caldas da Rainha, Parque Atlântico - Ponta Delgada, São Miguel, Serra Shopping – Covilhã, Estação Viana Shopping – Viana do Castelo.

A produção madeirense ‘Posso Olhar por ti’ conta com a banda sonora do músico e compositor madeirense André Santos e a imagem de outro madeirense, Carlos Melim e conta com a participação de sete jovens protagonistas madeirenses.