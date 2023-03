Ponta do Sol apoia filme de João Brás sobre Alzheimer

O novo filme do realizador madeirense João Brás, 'Mère', que aborda a problemática da Alzheimer, contará com o apoio financeiro da Câmara da Ponta do Sol.

O apoio de cinco mil euros para o filme que será rodado integralmente na Madeira, incluindo na Ponta do Sol foi apontado pelo vice-presidente da autarquia como "um duplo contributo", referindo-se ao "apoio à produção artística regional de algo de elevado nível" e à "valorização e promoção do nosso concelho, através de um filme que será visionado nos circuitos nacionais e internacionais de cinema", referiu Sidónio Pestana.

O filme - MÈRE (Mãe) relata a história de uma mulher que sofre de uma doença neurodegenerativa crónica e a forma mais comum de demência, Alzheimer, retratando as implicações no seio familiar. O filme aborda, igualmente, as questões do género que marcam a sociedade.

“Uma doença transversal à sociedade e que nos sensibilizou a nos juntar a esta causa”, revelou o autarca, considerando mesmo que é importante “alertar para o fenómeno desta doença mental”, pois enquanto agentes de uma autarquia “também nos batem à porta situações de apelo e de apoio social para com este problema de saúde”.