Alunos da Francisco Franco vencem concurso "O que é a Matemática?"

Vinte alunos da Escola Secundária de Francisco Franco apresentaram os melhores trabalhos a nível regional, na categoria de Ensino Secundário, no concurso "O que é a Matemática?", no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Matemática, organizado pela Associação Portuguesa de Matemática.

Estes alunos, que participaram com trabalhos nas categorias analógica e digital, vão representar a região na fase nacional do concurso.

Os alunos distinguidos na categoria analógica foram Matilde Lopes Palma (10.º ano); Micaela Martinez e Afonso da Gama (11.º ano); Ana Beatriz Rodrigues, Guilherme Marques, Daniela Silva Gouveia, Carolina Silva, Lénia santos e Mariana Meireles (12.º ano). A professora Tânia Correia orientou os alunos de 11.º ano e Jordão Costa os dos restantes anos.

Já na categoria digital, destacaram-se Inês Fernandes, Edna Vieira de Caires, Letícia Martins Pereira e Mafalda Sarmento Nunes (10.º ano); Eva Sousa Freitas, Joana Lopes Monteiro, Vitória Teixeira de Freitas, Ana Margarida Gonçalves, Elia Leonor Aguiar e Luna Isabel Loureiro (11.º ano); Martim Freitas Moniz (12.º ano). Todos estes alunos foram supervisionados pelo professor Jordão Costa.

Os prémios referentes à fase regional são entregues dia 30 de Março, pelas 10h30 horas, na Sala de Sessões da Francisco Franco, escola onde serão expostos todos os trabalhos dos alunos da RAM.