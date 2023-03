Câmara da Ponta do Sol ajuda na compra de carrinha

A Câmara Municipal da Ponta do Sol reforçou, este ano, a verba atribuída à Fundação João Pereira. Os 50 mil euros entregues àquela entidade do concelho visam fortalecer o papel activo que a IPSS assume junto da população mais idosa do concelho, incluindo a verba para ajudar na aquisição de uma carrinha de 9 lugares.

“Entendemos que este apoio é fundamental para que a Fundação possa continuar a desenvolver actividades que promovam um estilo de vida mais activo e saudável, adaptado às necessidades e limitações dos seus utentes”, notou Célia Pessegueiro, na visita à instituição, esta quarta-feira, aquando da assinatura do respectivo protocolo.

No ocasião, a autarca sublinhou que é “essencial garantir qualidade de vida, autonomia e conforto junto da população mais idosa do concelho”, nomeadamente com o apoio para a aquisição da nova carrinha. Este veículo, além dos habituais transportes diários, permitirá dar continuidade às várias visitas e actividades de exterior promovidas pela IPSS.

Célia Pessegueiro aproveitou para dar conta de que o município encontra-se a renovar e a modernizar a sua frota, adiantando que, até ao final do presente ano, a Câmara Municipal da Ponta do Sol irá adquirir uma carrinha de 9 lugares adaptada ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida.

“Estamos atentos às necessidades e limitações ao nível do transporte de pessoas com mobilidade reduzida, esperando contribuir positivamente, através destas medidas, para a melhoria da sua qualidade de vida. Contando claro com o apoio da Fundação neste desígnio que a todos diz respeito”, frisou.

Actualmente, a Fundação funciona como Centro de Dia e Centro de Convívio, apoiando nestas duas valências 20 e 45 utentes, respectivamente.

No entender da presidente do concelho "a Fundação João Pereira é um exemplo no cuidado que presta aos mais idosos e em proporcionar a vida digna que estes merecem. Por assumirem tamanha importância na comunidade, o Município da Ponta do Sol considera essencial garantir todo o apoio necessário para que desenvolvam a sua missão sem limitações".

Para além do trabalho desenvolvido com a meia centena idosos pertencentes às três freguesias do concelho, a instituição trabalha em parceria com o Município no transporte de crianças com necessidades especiais para os Centros de Actividades Ocupacionais, situado no sítio Terças, Ponta do Sol.

“A Câmara da Ponta do Sol pautará a sua acção por medidas que busquem garantir maior qualidade de vida a todos os munícipes. Um concelho mais igualitário e que valoriza os seus idosos e o papel que assumiram no desenvolvimento do nosso concelho”, concluiu Célia Pessegueiro.