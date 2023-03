Feira do Livro do Funchal prossegue hoje com diversas actividades

Conforme o DIÁRIO já noticiou, a Feira do Livro do Funchal prossegue esta quarta-feira, 29 de Março, com o espectáculo do Teatro Bolo do Caco 'Avozinhas e Bordados', no Largo da Restauração, que terá duas actuações, uma de manhã e outra às 15 horas.

Às 15h30, o Espaço Infantojuvenil recebe a Oficina Criativa 'Cartas de Amor' com Catarina Claro.

Já no palco principal, pelas 17 horas, tem lugar a apresentação do livro 'Mundos e Máscaras' de Joana Martins, Jorge Ribeiro de Castro, Bruno Silveira e Natacha Silveira.

Uma hora depois, às 18 horas, será revelado um novo livro no palco, desta feita 'O mundo de Elisa: Amizade, Inclusão e Cidadania', com Elisa Ponte e convidados. Pelas 19h30 marca o começo do espetáculo 'Pedro Bond', de Pedro Araújo Santos no mesmo espaço.

Em jeito de encerramento do dia, terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias o concerto de António Zambujo 'Recordar Max', pelas 21 horas.