Navio 'Azamara Onward' volta ao Porto do Funchal com 659 turistas

O 'Azamara Omward' veio acostar no cais norte do Porto do Funchal. Proveniente de Las Palmas, o navio traz a bordo 659 passageiros e 403 tripulantes.

O navio pernoita na Madeira e parte amanhã, às 15 horas, com destino à ilha de La Palma, após uma escala de 24 horas na Madeira.

Este cruzeiro foi iniciado ontem, em Las Palmas, com escala agora no Funchal, seguindo-se La Palma, La Gomera, Tenerife e novamente Las Palmas, onde termina a viagem a 24 de Março.