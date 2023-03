Porto do Funchal recebe três navios de cruzeiro

Os três navios que estão acostados esta quarta-feira, 29 de Abril, no Porto do Funchal estão a movimentar um total de 7.299 pessoas, 5.268 dos quais passageiros.

Tratam-se dos 'paquetes' 'AIDAdiva', que chegou esta manhã, 'Mein Schiff 4' e 'Balmoral', que pernoitaram esta noite na Madeira,

O 'AIDAdiva' veio de Pointe-A-Pitre, capital da Guadalupe, departamento ultramarino francês, situado no mar das Caraíbas. A bordo, traz 1.621 passageiros e 597 tripulantes. Fica na Madeira 15 horas, partindo às 21 horas com destino à Corunha, uma das escalas deste cruzeiro de 25 noites, iniciado a 12 de Março, na Jamaica, com escalas também na República Dominicana, St. Maarten, Ilhas Virgens Britânicas, Antígua, Guadalupe, Madeira, Corunha (norte de Espanha), Dover (Inglaterra), Roterdão (Holanda) e Hamburgo, onde termina a viagem a 6 de Abril.

O 'Balmoral' chegou na tarde de ontem proveniente de Southampton para uma escala de 24 horas. A bordo, viajam 1.018 passageiros e 528 tripulantes. O cruzeiro de 13 noites que começou a 24 de Março, além da Madeira, faz escala em três ilhas das Canárias, La Gomera, Tenerife e Lanzarote, e na subida, visita também a Corunha, no norte de Espanha, devendo chegar a Southampton a 6 de Abril, quando termina o périplo atlântico.

Também o 'Mein Schiff 4' está a fazer um cruzeiro pelas ilhas atlânticas da Madeira e Canárias e também Agadir, em Marrocos. Com início a 19 de Março, em Las Palmas, o cruzeiro termina a 2 de Abril no mesmo porto. O navio chegou à Madeira ontem de manhã cedo, com 2.629 passageiros e 906 tripulantes. Parte hoje, às 14 horas com destino a La Palma, após uma escala de 32 horas no Porto do Funchal.