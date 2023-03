Helena Leal realça importância do teatro na inclusão e no desenvolvimento de competências

A Associação Centro Luís de Camões promoveu hoje o 7.º Encontro de Teatro Comunitário. A vereadora com os pelouros da Área Social, Helena Leal, participou no evento, que decorreu nos Jardins do Bairro do Hospital.

Apoiado pelo município do Funchal, a autarca destacou a importância deste tipo de evento no processo de integração social dos utentes, sublinhando, igualmente, a sua relevância no desenvolvimento das competências dos utentes das diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social que promovem projetos de intervenção comunitária e que participaram neste evento.

O projecto tem como objectivo comemorar o Dia Mundial do Teatro, assinalado no dia 27 de Março, promovendo a integração social dos utentes, combatendo a exclusão social, intervindo a nível social e cultural, reforçando sinergias na rede de parceiros, que recorrem às artes como processo de inclusão, bem como promover o voluntariado individual, daí não ser demais afirmar que se trata de uma experiência socialmente e sociologicamente interessante, pela variedade e consistência das suas ações, tornando-se essencial para se compreender como e em que medida as ações da sociedade civil, de carácter cultural e artístico, proporcionam alternativas às formas de exclusão e de segregação social.

O Teatro Comunitário é um teatro próximo às pessoas da comunidade, principalmente as que não costumam ter possibilidade de acesso a este tipo de experiências, pelo que importa sublinhar a promoção à (co)participação das pessoas e das suas comunidades. É um trabalho com, pela e na comunidade., que se apresenta como exemplo de arte social.