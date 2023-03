Duas motas envolvidas em acidente no Campanário

Dois motards estão envolvidos em acidente na Via Rápida na zona do Campanário, mais precisamente no nó de entrada daquela via.

Duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram encaminhadas para o local, cerca das 8h10, tendo o acidente ocorrido pouco antes.

Desconhece-se o envolvimento de outras viaturas.

A fila de trânsito que se forma neste momento no sentido Ribeira Brava - Machico assume uma dimensão pouco usual na zona.