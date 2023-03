Benfica tenta ficar ainda mais perto do título em Vila do Conde

Benfica procura ficar ainda mais perto do título nacional na deslocação ao Rio Ave, com o FC Porto, que recebe o Portimonense, à espera de uma 'escorregadela' dos 'encarnados', na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No terceiro posto, o Sporting de Braga viaja até Trás-os-Montes para defrontar o Desportivo de Chaves, enquanto o Sporting, quarto classificado, joga em Alvalade com o 'aflito' Santa Clara, atual 'lanterna vermelha' da competição.

Com uns confortáveis 10 pontos de vantagem no topo da I Liga, o Benfica desloca-se domingo a Vila do Conde para defrontar o oitavo posicionado da prova e tentar somar a 10.ª vitória consecutiva no campeonato, antes de receberem o FC Porto na próxima ronda.

O Benfica, que vai não poder contar com Gonçalo Guedes, lesionado, ganhou na primeira volta, na Luz, por 4-2, numa encontro em que chegou a estar a perder por 1-0 e em que Gonçalo Ramos assinou um 'bis'.

Logo após o jogo no Estádio do Arcos, o FC Porto entra em campo no Dragão perante o Portimonense, numa partida em que Diogo Costa, Pepe e João Mário estão em dúvidas na formação de Sérgio Conceição, todos devido a problemas físicos.

A equipa algarvia, no 14.º posto, 10 pontos acima da zona de despromoção, saiu sempre derrotada nas 22 vezes que visitou a casa do FC Porto e na última temporada foi mesmo 'esmagada' por 7-0.

O FC Porto tem tudo para regressar aos triunfos na I Liga, depois nulo em Braga na última jornada, que deixou ainda mais o Benfica perto do título nacional, algo que foge ao emblema da Luz há três temporadas.

Também no domingo, o Sporting de Braga, terceiro classificado a 12 pontos do Benfica, a dois do FC Porto e com mais seis do que o Sporting (menos um jogo), joga em Chaves e precisa de vencer para reforçar a sua candidatura à Liga dos Campeões da próxima época.

Quem espera um deslize dos 'minhotos' é o Sporting, que sábado recebe o Santa Clara, no primeiro jogo após a surpresa causada na Liga Europa com a eliminação do Arsenal, num jogo 'épico' em Londres.

Por seu lado, já a seis pontos da salvação, os açorianos necessitam com urgência de pontos para ainda terem alguma esperança na manutenção no primeiro escalão português.

A jornada arranca na sexta-feira com o Estoril, ainda à procura do primeiro triunfo sob o comando de Ricardo Soares (três derrotas), a receber o Gil Vicente, e fica encerrada na segunda-feira, com um duelo entre Famalicão e Arouca.

Programa da 26.ª Jornada:

- Sexta-feira, 31 mar:

Estoril Praia - Gil Vicente, 20:15

- Sábado, 01 abr:

Vizela - Casa Pia, 15:30

Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 18:00

Sporting - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 02 abr:

Desportivo de Chaves - Sporting de Braga, 15:30

Marítimo - Boavista, 15:30

Rio Ave - Benfica, 18:00

FC Porto - Portimonense, 20:30

- Segunda-feira, 03 abr:

Famalicão - Arouca, 20:15