Avião cargueiro substituto deve chegar pelas 12h30

Há um avião cargueiro pronto a retomar a ligação aérea entre o continente e a Madeira, operação levada a cabo diariamente pela Swiftair. Ontem, o aparelho que, normalmente, faz esta rota sofreu uma avaria e não realizou a operação de carga.

Foto DR/Fligthradar24

Neste momento, o avião já está em Lisboa e fará o voo de hoje, com chegada prevista para as 12h30 ao Funchal voltando a operação ao normal, de acordo com informação avançada ao DIÁRIO.