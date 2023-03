Dois russos de veleiro carregado com cocaína condenados a sete anos de prisão

Anton e Dmitri, dois dos três tripulantes do veleiro russo ‘Taeping Uuras’, que naufragou no mar da Madeira em Janeiro de 2022, carregado de cocaína, foram condenados, esta manhã, pelo tribunal do Funchal (Edifício 2000), a sete anos e meio de prisão. A jovem Daria, de 26 anos, que acompanhava o namorado Dmitri na viagem, foi absolvida pelo colectivo de juízas presidido por Joana Dias.

Os três jovens russos foram detidos em 21 de Janeiro de 2022, na sequência no naufrágio do veleiro ‘Taeping Uuras’, que transportava cerca de uma tonelada de cocaína. A embarcação de bandeira russa encontrava-se debaixo de vigilância das autoridades portuguesas. Mas como a Rússia não autorizou buscas a bordo, só quando o veleiro começou a se afundar, numa tempestade no mar da Madeira, é que os três tripulantes foram resgatados pela corveta ‘NRP Viana do Castelo’ e recolhidos seis dos sacos que transportava, vindo a confirmar-se que continham 161 quilos de cocaína. O caso foi investigado a nível nacional, no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). No final do inquérito, o casal de namorados Dimitri e Daria (ambos de 26 anos) e ainda Anton (31 anos) foram acusados da prática do crime de tráfico de estupefacientes.