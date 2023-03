Susana Prada afirma que a eutanásia é a única forma de combater os gatos selvagens

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas afirma que a eutanásia é a única forma de combater os gatos selvagens que considera que são “impossíveis de domesticar”. Susana Prada falava ao DIÁRIO, à margem da acção de sensibilização, no âmbito das comemorações do Dia da Árvore, que está a decorrer no Montado do Pereiro, sobre a polémica medida de abater os felinos considerados predadores da Freira-da-Madeira que levou o Provedor do Animal a pedir esclarecimentos à Ordem dos Médicos Veterinários.

São felinos, são animais selvagens, são eles a principal ameaça de uma espécie protegida, que se encontra nas listas vermelhas da comissão europeia, que a Madeira tem a responsabilidade de proteger. A principal são estes felinos selvagens, como também os incêndios para os quais nos temos empenhado muito. Temo-nos esforçado para retirar da zona de nidificação da freira-da-madeira, este animais que são nefastos, que matam e põem em perigo a espécie. Susana Prada, secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

Susana Prada afirma que não se tratam de animais domésticos nem errantes, e não são obrigados a seguir a lei uma vez que não abrange animais selvagens: "Eu vi os vídeos que os vigilantes da natureza trazem, eles são perfeitos animais selvagens e mais ... são animais que capturados e metidos num gatil, nunca vão ser domesticados. Não é possível domesticar aqueles animais", reforça.

A secretária acrescenta que “a eutanásia aplicada a estes animais não provoca dor, porque é assim que se faz o combate aos felinos e gatos selvagens que comem juvenis”.

Durante o dia de hoje, amanhã e quarta-feira está a decorrer uma acção de sensibilização, no âmbito das comemorações do Dia da Árvore, juntamente com crianças do 1º, 2º e 3º ciclos e secundário das escolas da Região.

Nestes três dias estimam-se que visitem o Montado do Pereiro cerca de 900 alunos de 16 instituições de ensino, com o objetivo de adquirir novos conhecimentos acerca da floresta.

Existem circuitos lúdicos pedagógicos no Parque Florestal composto por sete estações, em cada posto estarão equipas do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), que abordarão temas sobre a floresta recorrendo a alguns equipamentos de trabalho/intervenção. Essa equipas são a recepção ao grupo, Polícia Florestal, Sapadores Florestais, Viveiros e Plantação, Corpo de Vigilantes da Natureza, Técnicos da divisão, comunicação e formação e o Corpo dos Bombeiros sapadores de Santa Cruz.

Este tipo de celebrações sempre teve um grande número de procura por parte das escolas, e este ano o IFCN procurou dar resposta a essa mesmo procura alargando as comemorações por três dias.

O Dia Internacional da Árvore é amanhã, mas as comemorações já começaram hoje.