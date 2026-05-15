Universidade Sénior do Funchal assinala 19.ª aniversário

A Universidade Sénior do Funchal (USF) assinalou, esta sexta-feira, 15 de Maio, o seu 19.º aniversário, numa cerimónia que decorreu nas suas instalações, localizadas nos Barreiros, freguesia de São Martinho, e que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, e da vereadora com o pelouro da Educação, Cidadania, Saúde e Políticas de Longevidade; Helena Leal.

Na ocasião, Jorge Carvalho, realçou a importância da USF, enquanto espaço de convívio, partilha, mas também crescimento e conhecimento, reiterando o compromisso da CMF em fazer a USF crescer.

Fundada a 16 de Maio de 2007, a instituição foi a primeira universidade sénior da Região Autónoma da Madeira, assumindo desde então um papel pioneiro na criação de oportunidades de aprendizagem, convívio e participação ativa para a população em idade sénior.

Actualmente, a instituição conta com 162 alunos e cerca de 32 disciplinas, abrangendo áreas tão diversas como a atividade física, as artes, as línguas, a cultura e outras expressões do conhecimento, contribuindo para a promoção da saúde, do bem-estar físico, intelectual e emocional dos seus alunos.