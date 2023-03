Adrama injectou 23 milhões em seis concelhos

No último quadro comunitário a Adrama - Associação de Desenvolvimento da Região da Autónoma da Madeira - recebeu 173 projectos dos seis concelhos na área de intervenção [Calheta, São Vicente, Porto Moniz, Santana, Ponta do Sol e Ribeira Brava] “foi possível aprovar 113 projectos e injectar na economia local 23,5 milhões de euros e criar 71 postos de trabalho directos e 45 indirectos”.

A declaração foi proferida há instantes por Henrique Silva que renova o seu décimo mandato à frente da instituição. Ao todo são já 29 anos na liderança desta entidade gestora de fundos.

De acordo o dirigente foi conseguido “60% da taxa de execução, o que coloca a Madeira a liderar os 60 grupos de acção local existentes no nosso país” que regista uma média de 50%, precisou sob o olhar atento de associados e do presidente do Governo Regional que presidiu ao acto solene que decorreu no auditório da Escola Agrícola, em São Vicente.

Dentro de pouco tempo é intenção da Adrama apoiar os três concelhos do Norte as designadas aldeias inteligentes, além de querer melhorar q rede tecnológica nestes municípios. De acordo com Henrique Silva esta iniciativa irá atrair e ficar mais pessoas a alavancar as economias.