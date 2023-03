Secretaria da Educação promove formação contínua de docentes de Alemão

A Direcção Regional de Educação organizou, esta quinta-feira, na Escola Secundária Jaime Moniz, o curso de formação 'Raus mit der Sprache: ldeen für einen interaktiven Deutschunterricht und spielerische Sprachwerbung' - ldeias para aulas interativas de alemão e workshops lúdicos de sensibilização para a língua alemã, ministrado por Helena Dawin, professora e formadora no Instituto Goethe/Lisboa.

Esta iniciativa surgiu no âmbito do protocolo de cooperação que foi estabelecido, em 2017, entre a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e o Instituto Goethe, com vista a promoção da língua alemã em vários países, para a implementação de um projecto coordenado pela Direcção Regional de Educação (DRE) intitulado 'Projecto Escolas Piloto de Alemão' (PEPA).

O PEPA tem como objectivo fomentar o interesse pelo ensino e aprendizagem da língua e da cultura alemãs, através da promoção e divulgação de boas práticas na área do ensino de Alemão.

Esta iniciativa constitui-se como um espaço de partilha de ideias para as aulas de alemão e workshops práticos e lúdicos, que permitirão abordagens diferentes nas aulas de alemão, continuando o trabalho desenvolvido nas escolas da Região no âmbito da promoção do sucesso escolar.

A aposta na diversificação da oferta linguística é um vector importante das políticas de educação na Europa, de forma a cumprir o objectivo assumido pelos estados soberanos que é o de que cada cidadão nacional seja capaz de comunicar em pelo menos três línguas, duas para além da língua materna. Por outro lado, reconhece-se no actual quadro da União Europeia, a importância crescente da língua alemã, com cerca de 100 milhões de falantes, sendo a terceira mais utilizada nas instituições europeias, depois do inglês e do francês. Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia

Na mesma nota de imprensa, a Secretaria sublinha que "o domínio de línguas estrangeiras é uma competência relevante para a empregabilidade na nossa Região, sobretudo na dimensão do Turismo, setor de ponta do desenvolvimento económico. Constitui-se, também, como uma qualificação essencial para a mobilidade no espaço europeu, para a aproximação entre os povos e para o acesso a oportunidades profissionais, numa perspectiva global".

De salientar que este curso está validado com 6 horas para a progressão na carreira dos docentes do grupo de recrutamento 340 (Alemão). A participação dos professores de diversas escolas nesta sessão formativa é uma oportunidade ímpar de valorização profissional dos professores de alemão, pelas dinâmicas interativas pedagógicas partilhadas que esta iniciativa propicia e com repercussões nas aprendizagens dos alunos.

Na nota de imprensa, a SRE assinala que a receptividade e empenho por parte da SRE/DRE neste tipo de iniciativas, que envolvem parcerias pedagógicas com instituições credenciadas, tem permitido a promoção de actividades e experiências pedagógicas inovadoras, no sentido de dar respostas às necessidades reais dos professores e alunos da Região. "Realçamos a importância da aprendizagem de línguas e as múltiplas experiências multiculturais que estas nos proporcionam, nomeadamente em termos de mobilidade internacional, diversidade, multiculturalismo, cidadania europeia e competências comunicativas, tal como estipulado no Conselho da Europa e implementado pela SRE nas escolas da RAM".

O PEPA é um projecto nacional, que envolve quatro escolas da Madeira, sete nos Açores e 36 no continente. No futuro, este projecto está aberto a outras escolas que reúnam os mesmos pressupostos previstos no Protocolo e que manifestem o seu desejo de adesão.