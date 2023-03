Secretaria dos Equipamentos e Infraestruturas recebe nove viaturas eléctricas

A Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas recebe amanhã, sexta-feira, nove viaturas eléctricas.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 10.30 horas, no parque de estacionamento do edifício do Campo da Barca, onde será feita a entrega dos carros.

Em nota de imprensa, o Executivo madeirense sublinha que, "com a introdução destes nove novos veículos eléctricos, o Governo Regional passa a contar com um total de 377 veículos de várias tipologias a seu serviço, sendo que, destes 377, cerca de 66 (18% do PVRAM) são veículos com idades inferiores a 4 anos, de onde se destacam agora um total de 21 (6% do PVRAM) veículos elétricos (ambientalmente sustentáveis), 42 a combustão e 3 híbridos, que, fruto de uma construção mais recente, afiguram-se como veículos com uma maior eficiência energética".

O texto recorda também que foi celebrado no ano passado, com a KINTO PORTUGAL, um contrato de aquisição de serviços de aluguer operacional de 9 veículos automóveis ligeiros de passageiros elétricos, pelo prazo contratual de 60 meses.

O valor contratado foi de 229.479,60 euros, sem IVA. As viaturas são agora entregues.