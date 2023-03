Movimento H2OFF diz que "é hora de fechar a torneira a 22 de Março"

O Movimento H2OFF – Hora de fechar a torneira volta a desafiar os portugueses a "fechar a torneira por uma hora, sem qualquer consumo de água, entre as 22h00 e as 23h00 do dia 22 de Março, num gesto deliberado e consciente".

Promovido pela Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental da APDA, o movimento H2OFF – Hora de fechar a torneira tem como "objectivo motivar a mudança consciente de comportamentos sobre o uso correcto e eficiente da água, incitando a proteção e preservação da mesma".

Foi com este propósito de "usar a água com inteligência e responsabilidade", uma "necessidade imperativa para a garantia de um futuro sustentável no atual contexto de alterações climáticas", que o Movimento H2OFF surgiu em 2021, para assinalar as celebrações alusivas ao Dia Mundial da Água, que se comemora na próxima quarta-feira.

As edições anteriores contaram com o apoio de diversas entidades públicas e privadas, bem como com o envolvimento de figuras públicas (denominadas de Embaixadores), comunidade escolar e de todas as pessoas que quiseram participar, o que fez com que o movimento se repercutisse com sucesso em todo o país, incluindo ilhas.

"É fundamental falar na valorização da água e no uso consciente, e promover a reflexão sobre o tema é uma responsabilidade de todas as entidades", reforça a associação em comunicado de imprensa.

Assim, "convicta da relevância deste movimento de cidadania, que se pretende que contribua para a valorização da água através de uma ação mediática e de sensibilização a nível nacional, e quiçá internacional", a APDA volta a desafiar empresas, instituições, escolas e todos os interessados a juntarem-se na edição de 2023 do H2OFF.