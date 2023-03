Fundação Patronato de São Filipe contemplada com donativo do Bazar Diplomático

O Bazar Internacional do Corpo Diplomático de 2022 rendeu 102.914,84 euros. A verba vai ser repartida por 18 instituições portuguesas que apoiam jovens em risco, incluindo a instituição madeirense Fundação Patronato São Filipe, que vai receber da Presidência da República 5.237,64 euros.

Participaram no evento, realizado em Novembro do ano passado, 42 embaixadas e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, sendo que o stand madeirense foi dos que mais vendeu, tendo sido, por isso, elogiado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A Fundação Patronato São Filipe tem por missão a realização da caridade da Igreja no serviço às crianças/jovens em risco. A ação da instituição está confiada à Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, cujo carisma visa a promoção humana e espiritual dos mais carenciados. Enquanto Lar de Infância e Juventude, a instituição propõe-se acolher, educar e formar crianças e jovens de ambos os sexos.

Esta terça-feira, 28 de Março, teve lugar a cerimónia de entrega dos donativos no antigo Museu dos Coches, em Belém. Pela Madeira estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, e esposa, Ana Vieira, e a esposa do Representante da República para a Região, Carla Barreto.