Duas das 10 casas de luxo mais visitadas este verão ainda à venda estão no Funchal

A Madeira e o Porto Santo surgem entre os territórios onde os imóveis de luxo avaliados em mais de um milhão de euros despertaram maior interesse dos utilizadores do idealista durante este verão. A análise da plataforma imobiliária identifica a propriedade mais visitada em cada distrito e ilha, revelando preços que ultrapassam, em ambos os casos, a fasquia de um milhão de euros.

Entre os dez imóveis de luxo que mais curiosidade despertaram a nível nacional, dois encontram-se no Funchal. O mais bem colocado é uma moradia T4 localizada em São Martinho, na zona da Casa Branca, com um preço anunciado de 1,65 milhões de euros.

O imóvel tem 667 metros quadrados de área e está implantado num lote de 809 metros quadrados. Dispõe de quatro suítes com varandas voltadas para o mar, sala e cozinha em espaço aberto, piscina, ginásio, sala de jogos e zona de churrasco. A moradia beneficia ainda de vista para o Atlântico e de uma localização próxima do centro do Funchal.

Esta propriedade ocupa o segundo lugar entre as dez casas de luxo mais visitadas do país identificadas pelo idealista neste verão, apenas atrás de um duplex T4 em Cascais, avaliado em 4,95 milhões de euros.

Foto DR/Idealista

Segunda moradia do Funchal custa 1,85 milhões

Também no Funchal aparece outro imóvel entre os mais procurados pelos utilizadores do portal. Trata-se de uma moradia T3 com 448 metros quadrados, colocada à venda por 1,85 milhões de euros.

A casa está localizada numa das zonas consideradas mais valorizadas da cidade e distribui-se por dois pisos, com três suítes, piscina, sala de estar com piano e cozinha. O imóvel está inserido num terreno de 1.300 metros quadrados e apresenta vista para a Baía do Funchal.

A exposição a sul, este e oeste permite, segundo a descrição do anúncio, que a paisagem sobre a baía seja visível a partir de diferentes áreas da propriedade, incluindo as varandas das suítes e a piscina exterior.

A moradia integre o "top 10" nacional, colocando-se em 9.º, foi a segunda propriedade da Madeira com mais de um milhão de euros que mais atenção despertou entre os utilizadores do idealista.

Foto DR/Idealista

Porto Santo com imóvel de 1,2 milhões

A análise inclui também o Porto Santo. A propriedade com mais de um milhão de euros que mais visitas recebeu na ilha está anunciada por 1,2 milhões de euros.

O imóvel, localizado no Porto Santo, é o mais procurado entre as propriedades de luxo da ilha na análise do idealista. O valor coloca-o acima da fasquia de um milhão de euros que serviu de referência para o levantamento realizado pela plataforma.

Assim, considerando os dois arquipélagos, Madeira e Porto Santo apresentam imóveis de luxo mais visitados avaliados em 1,65 milhões e 1,2 milhões de euros, respectivamente.

Foto DR/Idealista

Algarve, Madeira e Lisboa concentram maior procura

A análise do idealista mostra que Algarve, Madeira e Lisboa estão entre as regiões que concentram os imóveis de luxo que mais despertaram a curiosidade dos utilizadores durante o verão.

No conjunto dos dez imóveis mais visitados, os preços variam entre os 1,55 milhões de euros, por uma moradia em Guimarães, e os 28 milhões de euros, valor pedido por uma mansão T19 na Malveira da Serra, em Alcabideche.

É o imóvel mais caro da lista tem 1.865 metros quadrados, cinco edifícios, três piscinas (duas exteriores e uma interior) e está inserido num terreno de 8.485 metros quadrados no Parque Natural de Sintra-Cascais.

No Algarve, a propriedade que mais se destacou é uma herdade em Almancil, avaliada em 6,5 milhões de euros, com cinco hectares, moradia principal, duas casas de hóspedes, piscina aquecida, jacuzzi e instalações equestres.

A lista inclui ainda propriedades em Grândola, Elvas, Guimarães e Benavente, além de vários imóveis no distrito de Cascais.

Segundo o idealista, apesar do elevado número de visitas registado durante o verão, todas as dez propriedades mais procuradas continuam disponíveis no mercado.

A análise foi realizada com base nos imóveis com preços superiores a um milhão de euros que despertaram maior interesse dos utilizadores da plataforma, incluindo a propriedade mais visitada de cada distrito e ilha.