Requalificação do Forte de São Filipe e Largo do Pelourinho concluída até Agosto

Os secretários regionais, Pedro Fino e Eduardo Jesus, visitaram hoje a obra de requalificação que se encontra a decorrer no Forte de São Filipe e no Largo do Pelourinho e deixaram a garantia que a sua conclusão está prevista para Agosto, sendo que até ao final do Verão o acesso já deverá estar aberto ao público.

No entanto, o acesso ao espaço museológico será cobrado, embora o seu valor ainda não esteja definido.

Irá se constituir como um polo de atractividade cultural aqui nesta zona do Funchal, sendo por isso uma requalificação urbana importante para a cidade (...) Pensamos que até ao final do Verão seja aberto, e será utilizado no conceito utilizador-pagador, portanto as pessoas terão que pagar para visitar todos estes achados Pedro Fino, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

Ver Galeria