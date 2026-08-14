Incêndio na costa da Croácia causa 19 feridos e centenas de deslocados

Um incêndio florestal que mobiliza perto de 300 bombeiros, na costa da Croácia, provocou na última noite 19 feridos e obrigou à retirada de centenas de turistas e moradores, informaram autoridades locais.

O incêndio deflagrou em Lokva Rogoznica onde devastou pinhais, vegetação e casas desta cidade turística, alastrando-se por vários quilómetros na direção de Omis, com as chamas impulsionadas por rajadas de vento, segundo a Agência France-Presse (AFP).

"Até o momento, 19 pessoas ficaram feridas. Algumas gravemente", disse hoje o chefe dos bombeiros croatas, Slavko Tucakovic, à rádio nacional.

Citado num comunicado do Serviço Nacional de Bombeiros (HVZ), Tucakovic considerou tratar-se de "um dos piores incêndios da história da Croácia", para o qual estão mobilizados quase 300 bombeiros apoiados por 93 veículos, reforçados esta manhã por quatro aviões anfíbios Canadair.

🇭🇷 A massive wildfire near Omiš, Croatia, destroyed several homes and forced over 1,000 residents and tourists to evacuate.



Driven by strong winds, the blaze cut off power and injured dozens, with firefighters battling to protect the town.

pic.twitter.com/hYfQFYSLOp — Defender (@voiceofdefender) August 14, 2026

O comunicado dá nota que cerca de mil pessoas foram acolhidos por membros da Cruz Vermelha num ginásio em Omis, e foram abertos outros centros de acolhimento em Split e Makarska.

A Croácia, e restantes países dos Balcãs, está a ser atingida por uma onda de calor, com recordes de temperatura registados nos últimos dias em várias cidades da costa do Adriático, incluindo Split, a cerca de 30 quilómetros de Lokva Rogoznica.

🔥🇭🇷 CHÁY RỪNG DỮ DỘI GẦN OMIŠ, CROATIA — NHIỀU NGÔI NHÀ BỊ ĐE DỌA



Một vụ cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành tại khu vực gần Omiš, Croatia, khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng qua các khu vực xung quanh.



🔥 Nhiều ngôi nhà được cho là đã bị thiêu rụi,… pic.twitter.com/UOr9Cst14O — NKV NEWS (@NKVnews) August 14, 2026

Na quinta-feira, os bombeiros conseguiram conter um grande incêndio na ilha de Brac, perto de Split, com a ajuda de aviões-tanque Canadair.

Desde o início do ano, as autoridades registaram cerca de 3.900 incêndios que devastaram quase 10.000 hectares, representando um aumento de 75% na área afetada em comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com a HVZ.