Mais de 2.000 pessoas retiradas de casa devido a incêndio florestal na Alemanha
Mais de 2.000 pessoas foram retiradas de casa na região de Eifel, no oeste da Alemanha, devido a um incêndio florestal que deflagrou na quinta-feira, noticiou hoje a rádio WDR.
Na quinta-feira, registaram-se três focos de incêndio na região, dois dos quais estão controlados, mas as chamas do terceiro chegaram a 400 metros da localidade de Gey, no município de Hürtgenwald, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.
O presidente da Câmara de Hürtgenwald, Stephan Cranen, explicou hoje que foi por esse motivo que a decisão de retirar parte dos nove mil residentes foi tomada durante a madrugada.
Neste momento, as chamas estão a apenas 200 metros da cidade, de acordo com a WDR. Segundo a autarquia, o bairro de Gronau também está ameaçado pelo incêndio, mas ainda não teve de ser evacuado.
Na quinta-feira, cerca de 25 hectares de floresta estavam em chamas na região, mas, desde então, o número subiu para 300 hectares.
As autoridades descrevem o incêndio como "fora de controlo" e uma "situação de emergência grave", em parte porque as aeronaves de combate a incêndios não puderam ser utilizadas durante a noite.
Atualmente, estão a trabalhar no local cerca de 300 bombeiros. As Forças Armadas alemãs também estão presentes com dois tanques para abrir caminho através da floresta em chamas.
Os agricultores também estão a auxiliar nos esforços de combate ao incêndio com tratores e camiões tanque. Estão a tentar criar aceiros húmidos para retardar a propagação das chamas. A causa do incêndio florestal ainda não é clara.