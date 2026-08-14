Mais de 2.000 pessoas retiradas de casa devido a incêndio florestal na Alemanha

Mais de 2.000 pessoas foram retiradas de casa na região de Eifel, no oeste da Alemanha, devido a um incêndio florestal que deflagrou na quinta-feira, noticiou hoje a rádio WDR.

Na quinta-feira, registaram-se três focos de incêndio na região, dois dos quais estão controlados, mas as chamas do terceiro chegaram a 400 metros da localidade de Gey, no município de Hürtgenwald, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

You always see these apocalyptic scenes on the news, but you never, ever think it will be the view from your own balcony....



​A massive forest fire has been raging in my small town in Germany since yesterday, and the firefighters are still struggling to get it under control 😔.… pic.twitter.com/LfL7ExBBos — Angelika (@Angelika250193) August 14, 2026

O presidente da Câmara de Hürtgenwald, Stephan Cranen, explicou hoje que foi por esse motivo que a decisão de retirar parte dos nove mil residentes foi tomada durante a madrugada.

Neste momento, as chamas estão a apenas 200 metros da cidade, de acordo com a WDR. Segundo a autarquia, o bairro de Gronau também está ameaçado pelo incêndio, mas ainda não teve de ser evacuado.

Germany: Around 1,800 people evacuated due to a massive wildfire covering approximately 25 hectares. pic.twitter.com/8JQS3PiqtZ — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 14, 2026

Na quinta-feira, cerca de 25 hectares de floresta estavam em chamas na região, mas, desde então, o número subiu para 300 hectares.

As autoridades descrevem o incêndio como "fora de controlo" e uma "situação de emergência grave", em parte porque as aeronaves de combate a incêndios não puderam ser utilizadas durante a noite.

Seit vier Stunden brennt es. Kein Hubschrauber hat Wasser gebracht. Das Feuer breitet sich weiter aus, der Wind ist recht stark. Es zeigt auch wieder, wie schlecht wir auf solche Krisen vorbereitet sind. https://t.co/0HofaKv0NG pic.twitter.com/HhJnDkqMTP — Tim Pelzer 🗽 (@TimXPlz) August 13, 2026

Atualmente, estão a trabalhar no local cerca de 300 bombeiros. As Forças Armadas alemãs também estão presentes com dois tanques para abrir caminho através da floresta em chamas.

Os agricultores também estão a auxiliar nos esforços de combate ao incêndio com tratores e camiões tanque. Estão a tentar criar aceiros húmidos para retardar a propagação das chamas. A causa do incêndio florestal ainda não é clara.